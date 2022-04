GP Americhe, Rins: "Grande lotta con Miller". Miller: "Non potevo fare di più"

MOTOGP AMERICHE

Lo spagnolo è entusiasta del risultato ottenuto ad Austin al termine di una gara super in rimonta

Alex Rins fa bis di podi, conquistando il secondo posto ad Austin dopo il terzo posto archiviato in Argentina. Al COTA, dove ha vinto nel 2019, il pilota spagnolo è protagonista di una rimonta super chiusa, all'ultimo giro, con un sorpasso da applausi su Miller: "Mi sento molto molto bene, dedico questo podio a tutte le persone che soffrono. Non so come, ma nel primo settore ero fortissimo, ho lottato in maniera pulita con Miller e sono molto felice di questo risultato ottenuto oggi". Getty Images

Terzo posto finale per il ducatista Jack Miller: "Non sono del tutto entusiasta, ho fatto una bella gara e non posso rimproverarmi molto. Bastianini mi ha sorpassato in staccata e io ho provato a guidare per come mi sentivo. Verso la fine ho provato a riavvicinarmi, ma più di così non sono riuscito a fare. Il mio passo è stato costante, all'inizio ho controllato e poi ho provato a fare dei giri veloci per allontanarmi dal gruppo. Sulla sinistra ho avuto problemi di vibrazioni, a destra ho subito il graining. Quando Bastianini è arrivato ho provato a difendermi, ma è stata lunga e appena è arrivato Rins non sono riuscito a tenerla e a chiudere come dovevo".