Gonzalez domina la Moto2 di Buriram, doppietta KTM nella Moto3

Per Agius una gara parecchio intensa e un long lap penalty per aver provocato la caduta di Celestino Vietti (Boscoscuro Team HDR Heidrun, scattato dal centro della prima fila) nelle fasi centrali della gara. Quinto posto per lo spagnolo Marcos Ramirez con la Kalex Onlyfans. Seconda metà della top ten in quest'ordine per Barry Baltus (Kalex Fantic Racing), Jake Dixon (Boscocuro VDS Racing), Daniel Holgado con la Kalex CFMOTO Inde Aspar Team, Filip Salac (Boscoscuro VDS) e Alonso Lopez con un'altra Boscoscuro: quella griffata Team HDR Heidrun. Fuori dai primi dieci il primo degli italiani al traguardo dopo l'uscita di scena di Vietti: si tratta di Tony Arbolino che era scattato dalle retrovie (settima fila), con la Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2