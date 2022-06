Gli auguri di MV Agusta a Giacomo Agostini: "Fonte di ispirazione"

IL COMPLEANNO

Timur Sardarov: "Grazie per quello che hai dato e continui dare"

Giacomo Agostini e MV Agusta, un binomio vincente. Così l'azienda italiana si unisce oggi all’intero mondo del motociclismo nel fare gli auguri a Giacomo Agostini per questo nuovo importante traguardo. Leggenda vivente del motociclismo, “Ago” ha saputo ispirare i più grandi scrivendo alcune delle pagine più memorabili della storia delle corse. Il suo nome è legato per sempre a quello di MV Agusta, e i successi ottenuti dal più celebrato connubio del mondo delle gare motociclistiche sono a tutt'oggi ineguagliati. Agostini, 80 anni da leggenda































































Timur Sardarov, CEO, MV Agusta Motor S.p.A. ha dichiarato: "In nome di MV Agusta, desidero congratularmi con Giacomo Agostini e fargli i più sinceri e sentiti auguri di buon compleanno. Sotto la nostra bandiera ha vinto più di chiunque altro potrà mai vincere. Rimane per tutti un modello e una fonte di ispirazione. Grazie, Giacomo, per essere “Ago”, e per tutto quello che hai dato, e continui a dare, ad MV Agusta e al mondo delle moto".

Vedi anche Motogp Giacomo Agostini compie 80 anni: "La moto mi ha dato tutto, in sella mi passano i dolori"