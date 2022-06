Giacomo Agostini compie 80 anni: "La moto mi ha dato tutto, in sella mi passano i dolori"

MITO A DUE RUOTE

Il leggendario pilota bergamasco taglia un altro traguardo importante: "Mi sento ancora come prima e devo dire grazie"

Giacomo Agostini è tutt'ora il pilota più vincente del Motomondiale con i suoi 15 titoli mondiali. Più di Valentino Rossi o Marc Marquez tanto per citare i campioni moderni più blasonati. Oggi, a 80 anni esatti, il bergamasco è ancora in forma smagliante. Ma qual è il suo segreto? "La moto è stata la mia vita, è stata il mio grande amore. Quando vado in moto non mi vedo, ma la gente mi dice che sembro ringiovanito. Mi fa passare tutti i dolori, anche il ma di testa. Non so perché, dovremmo chedeere a madre natura", ha detto in un'intervista ad Alberto Porta per Sportmediaset.

"Ho ancora uno spirito giovanile, vado ancora in moto, la uso tutti i giorni. Mi sento ancora come prima, magari non esattamente, ma mi sento comunque abbastanza bene", ha aggiunto.

Il tempo passa per tutti, forse un po' meno per il leggendario "Ago". "Il passare degli anni è bello, sto bene, ho una bella famiglia. Certo, ogni tanto pensi che gli anni che hai davanti sono pochi, diventano pochi. Io devo ringraziare madre natura che mi ha dato questo dono anche perché, come tanti altri ragazzi, ero innamorato delle due ruote e ho avuto tanto, anzi, tutto. Nella mia carriera senz'altro qualcosa c'è che avrei fatto diversamente con la testa di oggi, però non posso pensarlo perché ho avuto tanto e quindi devo solo dire grazie. Non sarei onesto se dicessi che mi manca qualcosa. perché se penso a quelli che non hanno avuto niente, devo essere felice e dire grazie"

