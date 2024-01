Bezzecchi: "Non vedo l'ora di salire in moto". Di Giannantonio: "Punto a crescere ancora"

MOTOGP

Ambizioni alte per l'inedita coppia di piloti del team di Valentino Rossi

© Pertamina Enduro VR46 Dopo Gresini Racing e il team factory Lenovo, entra in scena la terza Ducati: quella targata VR46 e per esteso Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Il lancio della partnership tra il team di Tavullia e il colosso indonesiano è avvenuto al Centro Congressi di Riccione. A portare in gara le Desmosedici nella nuova e "impattante" livrea giallo fluo il confermato Marco Bezzecchi (terzo nel Mondiale 2023 alle spalle di Bagnaia e Martin) e la rivelazione Fabio Di Giannantonio, autore di una stagione tutta in crescendo, terminata con la prima vittoria nella premier class al GP del Qatar. Obiettivo minimo della squadra replicare il terzo posto nella classifica Team raggiunto nel Mondiale terminato due mesi fa a Valencia. Rispetto alla dominante nera del 2023, prevale quest'anno il giallo fluo ma è presente anche un sorta di tricolore sulle fiancate: bianco nella parte alta, rosso del nuovo main sponsor nella sezione media e nero "Monster"nella parte più vicina al suolo.

© Pertamina Enduro VR46

"Per noi è un giorno importante, non vedo l'ora di salire in moto. Con Fabio ci conosciamo da tempo, siamo sempre stati avversari in pista: praticamente da quando abbiamo iniziato con le ruote alte". (Marco Bezzecchi)

"È bello vestire questi colori, non vedo l'ora di salire in moto. Questa è la mia terza stagione in MotoGP e punto al salto di qualità con questo team. Con Marco ci conosciamo da sempre. Solo che rispetto a qualche anno fa le moto sono più grandi, più potenti e più colorate". (Fabio Di Giannantonio)

© Pertamina Enduro VR46

"La storia del team è lunga, undici anni. Siamo alla terza stagione in MotoGP. Abbiamo sempre avuto grandi partners ma siamo orgogliosi di essere ora associati a Pertamina Enduro. L'Indonesia è uno dei mercati principali per la MotoGP: la passione per le moto laggiù è incredibile! Con Aldo Drudi abbiamo lavorato sodo per inventarci come abbinare il rosso del nuovo main sponsor ai nostri colori tradizionali. Pensiamo di esserci riusciti". (Valentino Rossi)

"Con Valentino in sella abbiamo portato Tavullia nel motorsport: ci siamo riusciti con il Racing Team ma anche con la Academy. Non è così facile da quando Vale ha smesso di correre! E non sarà facile ripetersi. Sarà un anno tosto ma siamo qui, speriamo che i miglioramenti che abbiamo introdotto si rivelino efficaci". (Alessio "Uccio" Salucci)

"Per noi è un anno speciale, sarà dura ma faremo del nostro meglio. Dobbiamo migliorarci ma partiamo da una base alta. Non dobbiamo ripetere gli errori. Abbiamo due piloti veloci. L'importante è essere protagonisti". (Pablo Nieto)