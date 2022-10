Brivido Aleix Espargarò: sfiora un canguro a Phillip Island

© ipp

Grande spavento per Aleix Espargarò durante le prove libere della MotoGP a Phillip Island. Lo spagnolo dell'Aprilia si è visto attraversare la pista da un canguro, sfiorandolo per un soffio. Per fortuna nessun impatto, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche non solo per l'animale. Non è la prima volta che i piloti del Motomondiale hanno a che fare con spettatori inaspettati, tra volatili e serpenti, soprattutto quando si corre in posti dove la natura è ancora predominante sull'uomo.