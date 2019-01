Ducati, Dovizioso: "Pronto per lottare per il titolo"

18/01/2019

La sede della Philip Morris di Neuchatel, in Svizzera, ha ospitato la presentazione del team Ducati per il prossimo campionato della MotoGP. Sul palco occhi per piloti e ingegneri, ma soprattutto per la Desmosedici in versione 2019.

Al suo fianco non ci sarà Jorge Lorenzo, passato alla Honda come compagno di Marquez, ma Danilo Petrucci, per una Ducati sempre più made in Italy. "Era stato già stupendo a Valencia, la prima volta che sono sceso in pista con una Ducati ufficiale... Non mi sento rilassato ma consapevole sì, so di aver svolto un buon lavoro durante l'inverno - ha spiegato il pilota umbro -. Non vedo l'ora di affrontare i test di Sepang. Posso solo imparare da Andrea, siamo una grande squadra".



Per il gm Luigi Dall'Igna la Ducati deve ripartire dall'ottimo 2018. "Siamo stati molto competitivi nel 2018, anche in piste in cui non lo eravamo stati prima, è stata una stagione positiva - ha spiegato -. Purtroppo non siamo riusciti a tenere aperto il discorso iridato fino all`ultima gara".