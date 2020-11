Ducati davanti a tutti a Portimao: Miller svetta, Dovizioso si rilancia, per Rossi incubo continuo

GRAN PREMIO PORTOGALLO MOTOGP

Ancora una Ducati davanti a tutti in Portogallo: l'australiano Jack Miller mette la Desmosedici Pramac in cima alla classifica dei tempi davanti al pilota di casa Miguel Oliveira (+0.125) e ad Alex Rins (+0.150). Quarto tempo per Andrea Dovizioso (+0.199) con la Ducati factory. La classifica combinata delle tre sessioni obbliga Franco Morbidelli , il neocampione Joan Mir e Valentino Rossi al passaggio dalla Q1 delle qualifiche.

Johann Zarco nel secondo turno del venerdì, Jack Miller nel primo del sabato: sono sempre i piloti dei team satellite Ducati ad occupare il vertice della classifica dei tempi ma, in vista delle qualifiche, i saliscendi di Portimao sembrano offrire qualche chance di chiudere al meglio la stagione anche ad Andrea Dovizioso, che chiude le FP3 in quarta posizione, a meno di due decimi dall'australiano che nel 2021 prenderà il suo posto nel team factory di Borgo Panigale. A separare il forlivese da Miller la classifica vede al secondo ed al terzo posto Miguel Oliveira (ieri autore del miglior tempo nel turno che ha aperto il weekend) sulla KTM Tech3 ed Alex Rins con la Suzuki, che in gara proverà a colmare i quattro punti che lo separano da Franco Morbidelli nella caccia al secondo posto finale.

L'italobrasiliano non è andato oltre il nono tempo della sessione ed è rimasto fuori dalla top ten della classifica "combined": dovrà quindi passare la tagliola del Q1 per poter poi lottare per la pole position. Stessa sorte per il campione del mondo Joan Mir, per l'altro ducatista ufficiale Danilo Petrucci e per le due Aprilia di Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori che ieri - in entrambe le sessioni lo spagnolo, solo in quella del mattino l'italiano - si erano piazzati nelle prime posizioni. Dal Q1 inizierà anche (senza reali chances di andare molto oltre) la qualifica di Valentino Rossi che nei primi tre turni di prove libere non è mai riuscito ad entrare nella top twenty della classifica; questa mattina ventesimo). Ce l'ha invece fatta a conservare un piazzamento nella top ten il suo compagno di squadra Maverick Vinales: due volte secondo ieri, stamattina lo spagnolo non è però riuscito a progredire quanto la concorrenza, chiudendo il terzo turno in decima posizione. Oltre che per Miller, Oliveira, Rins, Dovizioso e Vinales, accesso diretto al Q1 anche per Nakagami, Zarco, Quartararo, Pol Espargarò e per Stefan Bradl che - proprio all'ultimo GP stagionale, sembra aver finalmente preso in mano la sua Honda HRC, facendo costantemente meglio di Alex Marquez.