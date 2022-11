Ducati, Dall'Igna: "Ce l'abbiamo fatta, è stato un bel viaggio"

BORGO PANIGALE E CHIVASSO

Il dg della squadra di Borgo Panigale ringrazia tutti: "E' bellissimo poter festeggiare con tutte le nostre persone, vorrei averle tutte qua con me". Anche Chivasso in festa

Valencia, le immagini dell'ultima gara stagionale









































































La festa Ducati a Valencia è iniziata subito dopo che Bagnaia ha tagliato il traguardo. Una giornata storica per la squadra di Borgo Panigale, che è tornata a vincere il titolo piloti della MotoGP dopo il primo storico successo con Stoner nel 2007. "Ce l'abbiamo fatta, è stata difficile e lunga, ma è stato un bel viaggio. E' bellissimo poter festeggiare con tutte le persone della Ducati, anche con chi ha lavorato a casa, vorrei averle tutte qua con me", ha detto l'ingegner Gigi Dall'Igna, dg di Ducati Corse.

Vedi anche Motogp Bagnaia sul trono iridato a Valencia, vince Rins nel giorno dell'addio della Suzuki Contemporaneamente, è esplosa la festa a Borgo Panigale, il quartiere della periferia di Bologna dove ha la sua sede storica la Ducati. Oltre un migliaio di tifosi hanno assistito alla gara decisiva davanti al maxischermo allestito alla sede dell'azienda per sostenere tutti insieme Bagnaia e la Ducati: un fiume di magliette e cappellini rossi composto dai dipendenti, dagli invitati e dai tanti "ducatisti" dei club di varie parti d'Italia che hanno voluto celebrare il successo proprio là dove nascono i motori dal suono inconfondibile.

"Campione del mondo, sei campione del mondo, come Valentino Rossi, come Casey Stoner con la Ducati". Sono le urla di festa a Chivasso (Torino), per festeggiare Bagnaia. In piazza d'Armi, nella sua Chivasso, una folla munita di bandierine rosse e di fumogeni ha seguito su maxi-schermo la gara, per esplodere poi nella festa alla vittoria. Il ritrovo in piazza per assistere alla gara in diretta era stato annunciato all'insegna di "Chivasso tifa Pecco", anche in un post sulla pagina Facebook del "Pecco Fan Club".