Avellino, presentata l'offerta per James Rodriguez: proposto un milione di ingaggio al colombiano

Ricordate lo stop e girata al volo da fuori area di James Rodriguez contro l'Uruguay ai Mondiali 2014? Bene, perle del genere potrebbero essere catapultate direttamente nella Serie B nostrana. Perché l'interesse dell'Avellino per il fantasista colombiano non era solamente fantacalcio. Anzi, la società campana ora fa veramente sul serio.
Il club irpino ha inviato la sua pec contenente l'offerta di contratto per l'ex Real Madrid e Bayern Monaco. La proposta ammonta a un milione di euro, che lieviterebbe a due per un eventuale secondo anno. Rimane ancora il divario tra la cifra messa sul piatto dal presidente D'Agostino - che ieri aveva confermato l'interesse, sottolineando come il problema non fosse di natura economica - e quella richiesta dal giocatore, pari a 1.5 milioni più bonus.
Sono però previsti ulteriori dialoghi, qualora l'accordo venisse firmato, per un eventuale ritocco in ottica gestione dei diritti d'immagine. L'Avellino, la sua mossa, l'ha fatta. Ora non resta che attendere la risposta di James. E non è detto che un no corrisponda al tramonto dell'operazione. Di certo, vederlo alla corte di Sandro Nesta nella nostra Serie B, farebbe un certo effetto...