Avellino, presentata l'offerta per James Rodriguez: proposto un milione di ingaggio al colombiano

Il club irpino ha inviato la sua pec contenente l'offerta di contratto per l'ex Real Madrid e Bayern Monaco. La proposta ammonta a un milione di euro, che lieviterebbe a due per un eventuale secondo anno. Rimane ancora il divario tra la cifra messa sul piatto dal presidente D'Agostino - che ieri aveva confermato l'interesse, sottolineando come il problema non fosse di natura economica - e quella richiesta dal giocatore, pari a 1.5 milioni più bonus.