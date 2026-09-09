Ciclismo, Vuelta: Brennan invincibile in volata a Siviglia, quarto Romele. Mas sempre leader

09 Set 2026 - 17:48
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Non ce n'è per nessuno, in volata, contro Matthew Brennan. Il corridore inglese della Visma - Lease a bike conquista a Siviglia il suo quinto successo di tappa in questa edizione della Vuelta, precedendo il belga Jordi Meeus, il danese Magnus Cort Nielsen e l'italiano Alessandro Romele, quarto. Resta uguale la classifica generale, con Enric Mas sempre leader della corsa con più di due minuti di vantaggio su Felix Gall e Primoz Roglic. Domani la cronometro di 32 chilometri da El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera, che potrebbe cambiare gli equilibri tra i big.

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