Ducati, Bastianini senza paura e lancia la sfida a Pecco: "Obiettivo Mondiale"

LE PAROLE a sportmediaset

Il numero 23 del team ufficiale: "Vorrei evitare di fare secondo"

Ducati, ecco il team campione del mondo





















































































































































"L'obiettivo 2023 è quello di provare a vincere il titolo". Enea Bastianini non usa tanti giri di parole per lanciare la sfida al compagno di squadra Pecco Bagnaia. Approdato nel team ufficiale Ducati, il numero 23 è motivato per non fermare la sua crescita e l'ha ribadito a Madonna di Campiglio: "L'anno scorso ho chiuso il campionato al terzo posto, vorrei evitare di fare secondo...".

Un 2022 fantastico: "L'anno scorso ho iniziato a capire meglio questa moto e i risultati sono arrivati. Con Gresini ho fatto un grande step. È una moto che funziona quindi dobbiamo cercare di non stravolgerà. L'anno scorso ha dimostrato di adattarsi bene a ogni circuito. Sono pronto a questa nuova sfida. La scorsa stagione mi ha insegnato tanto, ora dovrò cercare di non ripetere gli stessi errori. Meno pressione, più serenità", le parole a Sportmediaset.

Nuova squadra, nuovo casco: "Abbiamo cercato di renderlo ancora più aggressivo con il nero, la Bestia c'è sempre".