Ducati, Bagnaia: "Io e Bastianini siamo intelligenti, ma sappiamo come fregarci..."

"C'è molto hype su di noi, per tutti siamo il dream team", così Pecco Bagnaia in sella alla sua nuova Ducati Desmosedici con il numero 1 sulla carena. Il campione del mondo condividerà il box con Enea Bastianini: "Siamo abbastanza intelligenti per gestire la situazione, abbiamo lottato molto lo scorso anno e quindi ci conosciamo bene e sappiamo dove fregarci... L'importante sarà tenere un clima sereno", le parole a Sportmediaset.