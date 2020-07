Dovizioso: “Sul rinnovo di contratto con la Ducati non ci sono novità”

Secondo appuntamento stagionale per la MotoGP, che si disputerà ancora sul tracciato di Jerez de la Frontera, per il Gran Premio di Andalusia. Andrea Dovizioso vuole ripetere la bella gara della scorsa settimana, dove ha chiuso terzo con la sua Ducati: “Spero di confermarmi anche domenica. Rinnovo? Non è cambiato nulla”. Fabio Quartararo vuole il bis, dopo il suo primo successo in MotoGP: “Voglio migliorarmi ancora”.