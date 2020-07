Rossi: "Marquez? Bello per tutti riaverlo in pista"

MOTOGP

La notizia del giorno nel paddock della MotoGP a Jerez è il rientro di Marc Marquez e anche Valentino Rossi rende onore al tentativo del suo grande rivale. "Da fuori è sempre difficile valutare, sembrava un brutto infortunio e che Marquez stesse fuori parecchio tempo, molte gare e invece dopo tre giorni è qui. Se sarà in pista sarà bello per tutti", ha detto il pesarese. Marquez a Jerez per riscrivere la storia





















"Solitamente tanti piloti hanno corso dopo che si sono fatti male, i piloti di moto sono purtroppo abituati agli infortuni e sono coraggiosi. Ma ogni incidente ha la sua storia", ha aggiunto.

Vedi anche Motogp Incredibile Marquez, già in pista a Jerez: superate le visite in circuito Quanto al suo weekend, Rossi deve riscattare un esordio marchiato dal ritiro per guasto tecnico: "Non è il momento migliore per venire in Andalusia, per il grande caldo. E' strano fare due gare nella stessa pista, vediamo quanto saremo competitivi. Il nostro problema è sempre lo stesso, cercheremo di fare altre cose, cambiare un po' a partire già dal venerdì".