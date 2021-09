Dovizioso pronto al rientro: "Sono felicissimo di tornare"

MOTOGP ARAGON

Rossi sogna il 200° podio: "Sono fiducioso". Petrucci pronto per la Dakar: "Definisco in questo weekend"

Alla vigilia del GP di Aragon, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso si scaldano in vista del loro "debutto" a Misano come compagni di squadra nel team Petronas. "Sono felicissimo di tornare in pista a Misano. Quant'è la gioia? Da zero a dieci sicuramente dieci", le prime parole dell'ex ducatista, che rientrerà in gara dopo mezza stagione lontano dal paddock della MotoGP.

Vedi anche Motogp MotoGp, Quartararo punta su Aragon: “Circuito non facile ma posso vincere” Prima di pensare alla gara di casa nel suo anno di addio al Motomondiale, Rossi spera di conquistare quello che sarebbe il suo 200° podio della carriera. "Mi sono sentito bene sulla moto in Gran Bretagna, sono fiducioso di poter avere le stesse sensazioni anche in Spagna. Il layout della pista è bello, ma guidare in questo circuito è complicato, devi essere particolarmente fluido", le sue parole.

E' pronto a una nuova avventura anche Danilo Petrucci, che lascerà l'asfalto per la sabbia. "Definisco in questo weekend - ha annunciato "Petrux" - il contratto con il KTM Rally Team. In programma ci sono la prossima Dakar ma anche tappe mondiali in Paesi poco esotici come Kazakistan e Mongolia".