MotoGp, Quartararo punta su Aragon: “Circuito non facile ma posso vincere”

MOTOGP ARAGON

Il pilota della Yamaha, leader in classifica piloti, vuole mettere un altro tassello nella corsa al titolo del Motomondiale

Tutto pronto per il Gran Premio d’Aragon, 13esima tappa del Motomondiale in programma domenica. Nella consueta conferenza stampa, il leader della classifica piloti Fabio Quartararo (Yamaha) punta al bis dopo la vittoria a Silverstone: “Per me questo circuito non è facile ma sono ottimista”. Ad insidiarlo Joan Mir della Suzuki, secondo in classifica generale: “Farò di tutto per vincere e restare in corsa per il titolo”. Getty Images

Fine settimana di Motomondiale che fa tappa in Spagna con il MotoGp di Aragon, 13esima prova della stagione. Il leader della classifica piloti Fabio Quartararo (206 punti) vuole consolidare la vetta nonostante un circuito a lui non congeniale. Il pilota della Yamaha è consapevole di dover faticare parecchio per bissare il successo a Silverstone di due settimane fa: “Ho un ottimo feeling con la moto in questo momento, Aragon non è il mio circuito preferito ma sicuramente farò un ottimo lavoro. Adesso ho molta più costanza e fiducia rispetto agli anni passati”, le dichiarazioni del francese nella consueta conferenza stampa.

A stargli col fiato sul collo, con i suoi 141 punti e il secondo posto in classifica, Joan Mir della Suzuki: “A Silverstone è andata male quindi ho voglia di riscattarmi. Abbiamo lavorato bene in settimana e l’obbiettivo è lottare per la vittoria. Non sto andando veloce quanto vorrei ma sono comunque in corsa per vincere il mondiale e Aragon è una tappa fondamentale”, le parole dello spagnolo che promette battaglia per domenica.

Carico anche l’australiano Jack Miller, quinto in classifica generale: “Spero di divertirmi questo fine settimana e i presupposti ci sono. L’anno scorso non è andata bene qui per la Ducati, ma quest’anno la moto è decisamente migliore quindi ho buone sensazioni per la gara”. A fargli eco anche Alex Rins (Suzuki) vincitore qui l’anno scorso: “Spero di riuscire a difendere il successo del 2020, non sarà facile ma con il team stiamo lavorando bene e piano piano stiamo superando le difficoltà che abbiamo riscontrato nei mesi scorsi”.

Gara speciale anche per Maverick Vinales, che ad Aragon firmerà la sua prima uscita con l’Aprilia Racing Team Gresini: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, per me sarà importante testare la moto anche per la prossima stagione. Sono molto contento di tornare in sella”. A dargli il benvenuto il compagno di squadra Aleix Espargaro, reduce dal terzo posto di Silverstone: “Sono molto contento dell’arrivo di Maverick e ho tanta voglia di gareggiare insieme a lui e di confrontarmi per migliorare insieme”.