Dovizioso apre a un ritorno: "Aprilia? Vedremo, mai dire mai"

MOTOGP

Il forlivese è pronto per il test di metà aprile a Jerez: "Vincere con loro sarebbe da wow, ma serve procedere passo dopo passo"

L'incidente durante una gara regionale di motocross non comprometterà il test che Andrea Dovizioso svolgerà con l'Aprilia dal 12 al 14 aprile a Jerez. E da questi tre giorni potrebbe nascere qualcosa di importante per il futuro in MotoGP. "Oggi vivo alla giornata. Per me è importante stare su una MotoGP e ringrazio l'Aprilia per l'occasione. Abbiamo i test a Jerez e poi vedremo, in questo momento la risposta giusta è mai dire mai. Un sogno? Vincere con Aprilia sarebbe qualcosa di 'wow', ma so bene quante siano le difficoltà. Sognare va bene, ma serve procedere passo dopo passo. Spero di dare una mano", ha detto l'ex pilota Ducati.

Vedi anche Motogp Dovizioso consulente "di lusso" per Aprilia Racing nei test di Jerez: matrimonio in vista? "L'Aprilia nei test a Losail è andata bene, Espargaro è andato molto forte, ma che lui sia veloce lo aveva già dimostrato anche in passato - ha aggiunto a Sky - . Sono curioso di vederlo in gara. In tanti sono andati molto forte, ma è una pista particolare e servirà aspettare per capire qualcosa di più".

Il forlivese non ha nascosto comunque di soffrire per la propria assenza. "Non essere in MotoGP quest'anno un po' di amarezza me la lascia, anche perché mi sento ancora competitivo. Invece mi rende orgoglioso aver lavorato con grandi professionisti. Farlo in un'età avanzata è una soddisfazione diversa, visto che è più complesso".