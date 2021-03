Dovizioso consulente "di lusso" per Aprilia Racing nei test di Jerez: matrimonio in vista?

MOTOGP

L'ex pilota della Ducati tornerà in sella ad una moto della premier class a quattro mesi e mezzo dall'ultimo GP del 2020 in Portogallo.

Appuntamento a Jerez de la Frontera tra poco meno di un mese per il test alla quale Aprilia Racing ha invitato Andrea Dovizioso. Il forlivese, che ha chiuso al quarto posto il Mondiale Piloti 2020 della MotoGP ma non ha al momento impegni contrattuali nella Premier Class, guiderà sul circuito andaluso la promttente RS-GP che i titolari Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori hanno portato ad un buon debutto, appunto, nei test dei primi di marzo a Losail, dove il Campionato scatterà tra due domeniche.

Il test di Dovizioso si svolgerà da lunedì 12 e mercoledì 14 aprile e potrebbe prefigurare un accordo tra Andrea e la Casa di Noale (che non ha ancora un test rider designato), anche se le parti (il pilota stesso e Massimo Rivola, AD Aprilia Racing) si limitano per ora ai convenevoli ed a parlare di quello che ha tutta l'aria di un primo "step" conoscitivo che permetterà da un lato ad Andrea di tenersi in allenamento e di non... perdere la mano con le moto da Gran Premio, dall'altro ad Aprilia di avere un feedback di primo piano sulle qualità della moto che ha ben figurato nei test qatarioti, dove il più grande dei due fratelli Espargarò ha "timbrato" la sesta performance assoluta dei test.

ANDREA DOVIZIOSO

“L’interesse di Aprilia mi ha fatto piacere e quando abbiamo parlato della possibilità di fare questa prova ho accettato volentieri l’invito, per poter guidare nuovamente una MotoGP e tenermi in allenamento, dando i miei feedback ai tecnici. Voglio ringraziare Aprilia Racing per questa opportunità".

MASSIMO RIVOLA (AD APRILIA RACING)

“È stato un piacere invitare Andrea, i giorni di Jerez saranno semplicemente l’occasione di conoscerci meglio, anche in pista. Non sarà una prova di matrimonio ma l’occasione per girare insieme senza alcun obbligo di impegno per il futuro. Conosciamo tutti il valore di Andrea e il suo contributo sarà importante, anche per un solo test”.