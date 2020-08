Dalla MotoGP alla Moto2: cosa ha insegnato la domenica a tinte forti di Spielberg

MOTOGP

di

STEFANO GATTI

L'immagine del relitto della M1 di Franco Morbidelli che attraversa come un missile lo spazio tra le moto gemelle di Maverick Vinales e Valentino Rossi è destinata a rimanere a lungo impressa negli occhi di tutti ed ancora più ni profondità nell'anima dei diretti interessati: gente disposta - per mestiere - ad accettare rischi enormi al tornantino del Red Bull Ring come in qualsiasi altra curva del Motomondiale, ma non a farlo senza il rispetto (dovuto e richiesto) da parte dei propri colleghi. MotoGP: incidente Zarco-Morbidelli, che rischio per Rossi

















































Ultime gallery Vedi tutte

Più drastico Morbidelli, altrettanto esplicito ma con più argomentazioni Valentino. I giudizi sulla manovra di Johann Zarco al Gran Premio d'Austria sono stati unanimi ma il nove volte campione del mondo, coinvolto in prima persona, ha dimostrato anche in questa occasione di essere ancora oggi - a quarantuno anni (e mezzo ormai) - un vero e proprio faro per la specialità e per i proprio govani colleghi. Per sua stessa ammissione, ieri tra le montagne della Stiria il "Dottore" si è trovato faccia a faccia (e con lui il compagno di squadra Vinales) con il "near miss" più clamoroso della sua intera carriera. Oggi si discute sui centimetri e sui millesimi di secondo (in più o in meno), che hanno separato sopravvivenza ed esiti quasi certamente fatali (pensando anche all'altra tragedia sfiorata nella Moto2 con il decolo di Yafizh Syahrin sulla moto di Bastianini). In realtà, oggi (o quantomeno da oggi) ed a maggior ragione nei prossimi giorni, in attesa del ritorno in pista venerdì per "gara-due" di Spielberg, occorre rivolgere l'attenzione a questioni e ragionamenti "macro" che riguardano innanzitutto i provvedimenti da prendere nei confronti di Zarco.

A restare millimetrico e per di più indistinto (e indistinguibile) è il confine tra determinazione e calcolo, aggressività e lucidità, cattiveria agonistica e rispetto. Una sorta di "zona grigia" (ineliminabile) nella quale abita, si muove e agisce chi ha scelto il mestiere del pilota. Ma bisogna saperlo fare ... alla maniera di Valentino che ce lo ha dimostrato ieri. Pienamente consapevole del rischio corso () Rossi ha poi corso e chiuso il quinto posto il Gran Premio d'Austria. Per lasciarsi presto alle spalle l'ombra metallica che gli passa davanti. Per poi togliersi il casco e riflettere davanti ai microfoni sull'accaduto: senza mezzi termini ma con l'autorità dei suoi quarantuno anni, dei suoi nove titoli, dei suoi venticinque anni di carriera nel Motomondiale. Lasciando ancora una volta il segno. Senza nulla togliere ad Andrea Dovizioso,. Un patrimonio di esperienza. lucidità e passione del quale l'intero movimento non è ancora pronto a fare a meno.

Vedi anche Motogp MotoGP, Rossi contro Zarco: "Matto scatenato, non ha rispetto"