Dall'Igna: "Marquez vince il titolo con la moto vecchia? Nessun problema!"

"Onestamente, non vedo perché Marc Marquez dovrebbe essere un problema per Ducati: è forse controproducente se un campione vuole correre con la tua moto? Noi cerchiamo piloti competitivi che vogliano guidare la nostra moto, questo è il nostro obiettivo. Per me non è mai stato un problema che qualcuno vincesse il Campionato del Mondo con un prototipo dell'anno precedente". Intervistato da motorsport.com, il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna risponde così alla domanda sull'eventuale "imbarazzo" di Borgo Panigale a fronte dell'eventuale successo dell'otto volte campione del mondo spagnolo, la cui nuova sfida in sella alla Ducati clienti Gresini Racing scatta sabato 20 gennaio con la prima presentazione del nuovo anno.