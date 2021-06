Dal Mondiale SBK alla premier class; Gerloff sulla M1 di Morbidelli... al fianco di Valentino Rossi

MOTOGP

Seconda occasione iridata per il pilota texano, già sostituto "mancato" del nove volte campione del mondo lo scorso autunno a Valencia.

di

STEFANO GATTI

Per quella che potrebbe essere il suo ultimo giro di danza ad Assen, Valentino Rossi avrà certamente un nuovo compagno di squadra. Si tratta di Garrett Gerloff che nel Dutch TT olandese sostituirà in sella allla M1 Petronas SRT il nostro Franco Morbidelli, costretto da un infortunio al ginocchio sinistro a rinunciare alla nona tappa del Mondiale. Lo statunitense Gerloff potrà così fare il suo esordio vero e proprio nella premier class, dopo averlo sfiorato lo scorso autunno.

Il venticinquenne pilota texano infatti era stato chiamato dal team ufficiale Yamaha per prendere "precauzionalmente" il posto di Valentino Rossi nel GP d'Europa dello scorso 6-8 novembre a Valencia ma la sua esperienza si era chiusa dopo i turni di prove libere del venerdì, dovendo poi restituire la M1 factory al "Dottore" che era riuscito ad ottenere un doppio tampone negativo ed a tornare in pista dopo aver saltato per positività al Covid la doubleheader di Aragon.

Pilota dalla scorsa stagione del team GRT, che gode di supporto ufficiale Yamaha, Gerloff (11esimo nella classifica finale 2020) è attualmente sesto nel Mondiale delle derivate di serie e la sua seconda chance nella MotoGP è - molto indicativamente - figlia di una... doppia rinuncia al ruolo di vice-Morbidelli sulla poco competitiva (appunto!) M1 malese: quella ricevuta dal collaudatore ufficiale Yamaha Cal Crutchlow e quella di Toprak Razgatliouglu, (lui pure impegnato nella SBK con la YZR-R1 del team PATA), che ha declinato l'invito per restare concentrato nella corsa al titolo, che lo vede attualmente secondo della generale a venti punti dal leader Johnny Rea.

Nel caso l'infortunio di Morbidelli dovesse richiedere tempi medio-lunghi, Yamaha dovrà poi pensare al da farsi. In ogni caso, dopo Assen il Mondiale osserva una pausa estiva di sei settimane, prima della ripresa delle ostilità con i due GP (Stiria ed Austria) in calendario domenica 8 e domenica 15 agosto al Red Bull Ring di Spielberg.