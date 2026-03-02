Dainese, la tuta Demone GP 2026 è la migliore di sempre

Per Marco Bezzecchi una domenica da ricordare, ma in Thailandia non sono mancati gli imprevisti. Sul podio, con il pilota dell'Aprilia, sono saliti anche Dainese e AGV, a loro va il "premio sicurezza". Sì, perché il numero 72 è finito a terra ben tre volte sul circuito di Buriram. Nessuna conseguenza fisica grazie, appunto, alle due aziende italiane che gli forniscono tuta e casco.