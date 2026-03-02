Tennis: classifica Atp, otto italiani tra i primi 100

02 Mar 2026 - 10:15

Sono otto gli italiani in Top 100 nel ranking Atp questa settimana. È infatti rientrato tra i primi 100 Mattia Bellucci grazie al quarto di finale all'ATP 500 di Acapulco. Il 24enne di Busto Arsizio è risalito di 16 posizioni, fino a occupare la numero 94. Primo degli azzurri è ovviamente Jannik Sinner, secondo dietro Carlos Alcaraz. Quinto Lorenzo Musetti, 15mo Flavio Cobolli e 21mo Luciano Darderi. Alle loro spalle Lorenzo Sonego (61), Matteo Berrettini (66), Matteo Arnaldi (85) e Mattia Bellucci (94). Nelle prime 10 posizioni sale Ben Shelton, scende Felix Auger-Aliassime. 1 (=0) Carlos Alcaraz (Spa); 2 (=0) Jannik Sinner (Ita); 3 (=0) Novak Djokovic (Srb); 4 (=0) Alexander Zverev (Ger); 5 (=0) Lorenzo Musetti (Ita); 6 (=0) Alex de Minaur (Aus); 7 (=0) Taylor Fritz (Usa); 8 (+1) Ben Shelton (Usa); 9 (-1) Felix Auger-Aliassime (Can); 10 (=0) Alexander Bublik (Kaz).

