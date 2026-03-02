Tennis: classifica Wta, Paolini ancora settima

Prime 19 posizioni invariate nella classifica Wta con Jasmine Paolini che conserva il settimo posto. In testa al ranking sempre Aryna Sabalenka su Iga Swiatek ed Elena Rybakina. L'unico cambiamento nella Top 20 è il calo di cinque posizioni della statunitense Emma Navarro (25a, -5) che non ha difeso i 500 punti del suo titolo a Merida l'anno scorso. Questo passo indietro ha permesso alla russa Diana Shnaider di risalire nella Top 20 (20a, +1). Salto in avanti della spagnola Cristina Bucsa che è salita di 32 posizioni, raggiungendo il suo record (31mo posto), all'indomani del primo titolo conquistato a Merida. Prime dieci posizioni della classifica Wta: 1. Aryna Sabalenka (Blr); 2. Iga Swiatek (Pol); 3. Elena Rybakina (Kaz); 4. Coco Gauff (Usa); 5. Jessica Pegula (Usa); 6. Amanda Anisimova (Usa); 7. Jasmine Paolini (Ita); 8. Mirra Andreeva (Rus); 9. Elina Svitolina (Ukr); 10. Victoria Mboko (Can).