Clamoroso, la Yamaha sospende Vinales: niente GP d'Austria

Maverick Vinales non correrà il GP d'Austria della MotoGP in programma questo weekend e, forse, la sua stagione con la Yamaha potrebbe essersi già conclusa. Il team di Iwata, infatti, ha deciso di sospenderlo dopo aver rilevato che in occasione della scorsa gara di Spielberg, il pilota spagnolo avrebbe agito in modo da danneggiare in modo significativo il motore della sua YZR-M1.