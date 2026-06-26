MOTOGP OLANDA

Bezzecchi: “È stato un bel venerdì, mi sono divertito tanto”

Il leader del Mondiale ha dominato entrambe le sessioni del venerdì ad Assen: “La nostra moto va forte sul veloce”

26 Giu 2026 - 17:35
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Autore del miglior tempo sia nelle prove libere 1 che nelle pre-qualifiche del GP di Assen, Marco Bezzecchi è tornato in pista dopo la squalifica scontata a Brno dimostrando di voler subito mettere in difficoltà tutti i suoi rivali, come sottolineato in Olanda. “È stato un venerdì buono. Sono partito subito carico e mi sono trovato molto bene sulla mia moto. Mi sono divertito tanto. Con questo caldo ho faticato soprattutto in ingresso curva, ma poi ho capito come interpretare meglio alcune zone del circuito e la nostra moto ha confermato di comportarsi meglio di altre nei tratti veloci. I nostri rivali, però, sono sicuro che arriveranno; quindi, dobbiamo continuare a guidare bene. Come sarà partire senza abbassatore? Le partenze saranno meno veloci, ma le moto impenneranno di più. Arriveremo più piano alla prima curva, ma potremo dare delle reali sensazioni soltanto una volta corsa la Sprint di domani”, ha detto a Sky.

Soddisfatto pure Raul Fernandez, capace di conquistare il secondo crono nell’ultima sessione del venerdì in Olanda, con la sua Aprilia Trackhouse: “È stata una giornata positiva. Finalmente mi sento in forma e sono riuscito a guidare come volevo. Oggi abbiamo visto che la nostra moto è molto competitiva, anche su una pista delicata, dove abbiamo mostrato però una grande stabilità. Credo che potremo essere più competitivi nella gara lunga di domenica piuttosto che nella Sprint”.

Un aggiornamento, infine, sulle condizioni dei due piloti del Team Gresini caduti nel corso delle pre-qualifiche: Fermin Aldeguer ha accusato una forte contusione a petto e schiena ed è stato quindi trasportato all’Ospedale di Assen per gli ultimi accertamenti, mentre Alex Marquez ha rimediato un’abrasione al braccio sinistro e al gomito destro, oltre a una contusione alla spalla destra, con la radiografia che ha dato però esito negativo (nessun impatto dunque sulla placca impiantata dopo la gara di Barcellona).

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