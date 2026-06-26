Bezzecchi: “È stato un bel venerdì, mi sono divertito tanto”

Autore del miglior tempo sia nelle prove libere 1 che nelle pre-qualifiche del GP di Assen, Marco Bezzecchi è tornato in pista dopo la squalifica scontata a Brno dimostrando di voler subito mettere in difficoltà tutti i suoi rivali, come sottolineato in Olanda. “È stato un venerdì buono. Sono partito subito carico e mi sono trovato molto bene sulla mia moto. Mi sono divertito tanto. Con questo caldo ho faticato soprattutto in ingresso curva, ma poi ho capito come interpretare meglio alcune zone del circuito e la nostra moto ha confermato di comportarsi meglio di altre nei tratti veloci. I nostri rivali, però, sono sicuro che arriveranno; quindi, dobbiamo continuare a guidare bene. Come sarà partire senza abbassatore? Le partenze saranno meno veloci, ma le moto impenneranno di più. Arriveremo più piano alla prima curva, ma potremo dare delle reali sensazioni soltanto una volta corsa la Sprint di domani”, ha detto a Sky.