Paura al Giro d’Italia: ragazzini rischiano incidente durante la tappa Potenza-Napoli

Momenti di paura durante la sesta tappa del Giro d'Italia, da Paestum a Napoli. A una cinquantina di chilometri dall'arrivo, mentre il gruppo stava procedendo a velocità sostenuta, alcuni ragazzini hanno rischiato di far cadere i corridori. Due membri del gruppetto che stava attendendo il passaggio della Corsa Rosa all'interno di una rotatoria tra Marigliano e Brusciano, hanno iniziato a spingersi a vicenda, presumibilmente per scherzo, rischiando però di finire nella carreggiata su cui stava passando il plotone. Uno di loro ha perfino provato a battere il cinque a un ciclista. Nella tappa di ieri, da Praia a Mare a Potenza, lo spagnolo Igor Arrieta, poi vincitore, aveva dovuto evitare un "tifoso" che si era messo in mezzo alla strada per farsi riprendere dalle telecamere.