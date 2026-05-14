Tennis, Gauff torna in finale agli Internazionali di Roma

14 Mag 2026 - 17:28

Coco Gauff torna in finale agli Internazionali d'Italia in corso di svolgimento a Roma. La statunitense, numero 4 del mondo e terza testa di serie, ha battuto la rumena Sorana Cirstea, numero 27 del ranking Wta e 26 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 18 minuti. In finale affronterà la vincente del match in programma stasera tra la polacca Iga Swiatek, numero 3 del mondo e quarta testa di serie e l'ucraina Elina Svitolina, numero 10 del ranking Wta e 7 del tabellone.

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