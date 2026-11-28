Nonostante la "sconfitta", Jorge Martin è contento e spera di potersi vendicare nella gara lunga: "Sono molto felice, l'anno scorso non sono riuscito ad arrivare in fondo e stavolta sono riuscito ad essere sul podio, che non era scontato. Marc ha avuto il doppio LLP, Marco è velocissimo, ma sono stato veloce, chissà se per domani riusciamo a lavorare per lottare per la vittoria". E ancora: "Se domani posso giocarmela con Bezzecchi? Dai, speriamo. Sicuramente lui è più forte, in quest’ultima parte di stagione, anche all’inizio, ha una fiducia incredibile. Però se oggi già sono secondo vuol dire che domani posso fare un altro step. Io darò tutto per provare a vincere la gara, poi ovviamente per me salutare l'Aprilia questo weekend sarà sicuramente emozionante, però sono fiducioso che almeno me la sto godendo. Sono malaticcio? Sì, sono con l’antibiotico, ma ieri ero peggio".