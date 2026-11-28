© Getty Images
© Getty Images
Il riminese festeggia il successo nella Sprint, che gli vale il sorpasso a Martin nella classifica piloti. Lo spagnolo: "Voglio lottare per la vittoria". Bastianini terzo: "Ci tenevo"
© Getty Images
© Getty Images
Marco Bezzecchi ha dominato la Sprint di Valencia, che è valsa il sorpasso a Jorge Martin nella classifica piloti e una pesante ipoteca per Aprilia nel duello con Ducati per il titolo costruttori della MotoGP. Un gran bel colpo, in attesa dell'ultima gara della stagione. "Mi sono sentito sempre molto bene oggi, devo ringraziare tanto il team. Io ho fatto bene sin dall'inizio in partenza e son riuscito a fare dei buoni primi giri, ho fatto il mio passo. Grazie a tutti, sono molto felice, ci vediamo domani", ha commentato.
Nonostante la "sconfitta", Jorge Martin è contento e spera di potersi vendicare nella gara lunga: "Sono molto felice, l'anno scorso non sono riuscito ad arrivare in fondo e stavolta sono riuscito ad essere sul podio, che non era scontato. Marc ha avuto il doppio LLP, Marco è velocissimo, ma sono stato veloce, chissà se per domani riusciamo a lavorare per lottare per la vittoria". E ancora: "Se domani posso giocarmela con Bezzecchi? Dai, speriamo. Sicuramente lui è più forte, in quest’ultima parte di stagione, anche all’inizio, ha una fiducia incredibile. Però se oggi già sono secondo vuol dire che domani posso fare un altro step. Io darò tutto per provare a vincere la gara, poi ovviamente per me salutare l'Aprilia questo weekend sarà sicuramente emozionante, però sono fiducioso che almeno me la sto godendo. Sono malaticcio? Sì, sono con l’antibiotico, ma ieri ero peggio".
Enea Bastianini si prende una terza posizione per salutare Ktm nel migliore dei modi dopo due anni complicati. "Effettivamente è un weekend speciale per tutti ma anche per me, Valencia di solito non è uno dei miei tracciati preferiti, ma ho visto che giro dopo giro sono sempre stato più veloce e sono riuscito ad essere molto competitivo. È vero che Marc (Marquez, ndr) ha dovuto scontare una penalità bizzarra, se vogliamo dire, però oggi avrei fatto di tutto per essere qui. Ho provato a dare un podio alla mia squadra. Quando ho visto l'anteriore di Ogura ho iniziato a lasciare il freno. C'è un'altra gara domani, ci riproviamo", le sue parole.
© X
© X