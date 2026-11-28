Kimi Antonelli e la Mercedes prenotano la pole position con il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar. A Losail il campione del mondo chiude il suo time attack con il tempo di un minuto, 22 secondi e 400 millesimi, staccando di 249 millesimi il proprio compagno di squadra e di oltre mezzo secondo (519 millesimi) Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo precede la Red Bull gemella di Isack Hadjar che incassa 687 millesimi dal leader. Charles Leclerc chiude la top five con la migliore delle Ferrari ma il ritardo del monegasco da Antonelli è di 808 millesimi. Alle spalle del monegasco le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre l'altro ferrarista Lewis Hamilton è nono nel "panino" delle due Racing BullS di Arvid Lindblad (ottavo) e di Liam Lawson che chiude la top ten. Per sir Lewis il ritardo da Antonelli è di un secondo e 376 millesimi, lo stesso di quello accusato dalla Mercedes nei due turni di prove libere del venerdì.