Bezzecchi&Martin: "Vogliamoci bene", sì ma fino a quando? Goiania: una pista da fuori di... Senna

Saremmo stati un po' più indietro, in tema di intitolazione. Che so? Avremmo iniziato con Pedro Paulo Diniz o Felipe Nasr. Casomai Rubens Barrichello, senza offesa per l'ex ferrarista. Ma dedicare a "Magic" un impianto "tragic", alluvionato al primo temporale, con una voragine in pieno rettilineo che rischia di far saltare la Sprint Race e rinvia alla domenica le qualifiche di Moto2 e Moto3, l'acqua che affiora dall'asfalto come un fontanile della Bassa e che alla domenica si sfalda e costringe la Direzione gara a mutilare il Gran Premio è poprio roba da bocciatura senza appello. Siccome però la prova d'appello ci sarà, suggeriamo intanto di sostituire "Ayrton" con "Bruno" per l'anno prossimo sulle insegne, cartelli stradali e carta intestata!