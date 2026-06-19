Bezzecchi in sofferenza: "Fisicamente speravo meglio, ho dolore alla gamba"

"È stato un buon inizio, anche nelle prove libere perché - al di là del sedicesimo tempo - abbiamo posto le basi per il resto del fine settimana. Mi aspettavo di stare meglio fisicamente (Marco è stato travolto al via del GP d'Ungheria del compagno di squadra Martin, ndr): spero di migliorare nei prossimi giorni. Sento dolore alla gamba e dopo qualche giro soffro un po', mi si addormenta il piede. Questo non toglie che mi trovi bene con la moto abbiamo lavorato bene con la squadra, sia a livello di passo che di time attack. Non mi lamento troppo insomma. E poi dopo il Balaton Park è bello tornare su una pista da alte velocità, che sono quelle che preferisco. Qui a Brno in confronto all'Ungheria sembra di essere su un'autostrada a sei corsie!"