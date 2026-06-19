Bezzecchi in sofferenza: "Fisicamente speravo meglio, ho dolore alla gamba"

MARCO BEZZECCHI
"È stato un buon inizio, anche nelle prove libere perché - al di là del sedicesimo tempo - abbiamo posto le basi per il resto del fine settimana. Mi aspettavo di stare meglio fisicamente (Marco è stato travolto al via del GP d'Ungheria del compagno di squadra Martin, ndr): spero di migliorare nei prossimi giorni. Sento dolore alla gamba e dopo qualche giro soffro un po', mi si addormenta il piede. Questo non toglie che mi trovi bene con la moto abbiamo lavorato bene con la squadra, sia a livello di passo che di time attack. Non mi lamento troppo insomma. E poi dopo il Balaton Park è bello tornare su una pista da alte velocità, che sono quelle che preferisco. Qui a Brno in confronto all'Ungheria sembra di essere su un'autostrada a sei corsie!"
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AI OGURA
"Mi sono sentito bene fin dall'inizio e il risultato in pista lo dimostra. È la volta buona per ottenere la mia prima vittoria in MotoGP? Lo spero tanto ma siamo solo alle prime battute del weekend. Già in altre occasioni sono andato subito forte, poi però non ho fatto il salto di qualità che serve tra il venerdì e il sabato: è il mio primo obiettivo qui a Brno".
FABIO DI GIANNANTONIO
"Sono molto contento: non abbiamo iniziato bene nelle prove libere ma abbiamo centrato le modifiche in chiave prequalifica. Nelle ultime gare avevamo fatto qualche piccolo passo indietro ma abbiamo trovato le contromosse, non è stato troppo difficile tornare indietro. Qui puntiamo al massimo risultato. Sto lavorando per essere supercompetitivo. Realisticamente abbiamo una buona velocità. Dobbiamo lavorare un po' sul passo perché oggi non abbiamo girato molto".