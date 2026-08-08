Amichevoli: l'Udinese vince la Friuli Venezia Giulia Cup, sconfitte Barça e Nottingham Forest

Va all'Udinese la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup, con una vittoria di prestigio: è 1-0 sul Barcellona, sei punti e il trofeo per Runjaic e i suoi. Il tecnico dei bianconeri cambia tutto l'undici rispetto al match inaugurale, schierando un 4-4-2 con Bayo-Buksa punte e Gueye-Arizala sugli esterni. Guida la difesa Kristensen, che è vicino all'Atalanta e veste la fascia da capitano, contro un Barça che limita i cambi e poi effettua un'autentica rivoluzione al 15'. Tanti giovani in campo per Flick, coi suoi che sfiorano la rete con Christensen e Adeyemi prima che il match rallenti nel ritmo e nelle occasioni. Proprio quando i rigori sembrano vicini e inevitabili, però, ecco la letale ripartenza dell'Udinese: Bayo finalizza al 44' e sigla l'1-0 che vale la vittoria del torneo. La Friuli Venezia Giulia Cup, dunque, resta "a casa", con Nicolò Zaniolo Mvp del torneo: ottimi segnali per Runjaic a due settimane dal debutto in Serie A.