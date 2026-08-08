IL TORNEO

Amichevoli: l'Udinese vince la Friuli Venezia Giulia Cup, sconfitte Barça e Nottingham Forest

I friulani non sbagliano nel triangolare casalingo, ecco un doppio 1-0: Solet e Bayo firmano il successo

08 Ago 2026 - 23:22
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Va all'Udinese la prima edizione della prestigiosa Friuli Venezia Giulia Cup, trofeo legato al territorio che vede il Barcellona e il Nottingham Forest presentarsi al Bluenergy Stadium sfidando i padroni di casa. Runjaic schiera la formazione titolare nel primo test, sconfiggendo 1-0 gli inglesi grazie a Solet (28'), poi si gioca il trofeo contro il Barcellona. I blaugrana, che avevano sconfitto i Garibaldi Reds grazie a Raphinha, vanno ko per 1-0: in gol Bayo (44').

UDINESE-NOTTINGHAM FOREST 1-0

Inizia con una vittoria il torneo dell'Udinese, che sconfigge con merito uno scialbo Nottingham Forest. I friulani schierano Padelli in porta e il duo Ekkelenkamp-Zaniolo alle spalle di Keinan Davis, con Vojvoda sulla destra, e sono subito pericolosi con Zaniolo e Karlstrom. La risposta inglese non si fa attendere, col grande intervento di Padelli su Moreira e la doppia chance firmata da Kalimuendo e Awoniyi, ma è l'Udinese a sbloccarla e vincerla. Merito di Oumar Solet, che incorna in gol sul corner battuto da Zaniolo, beffando John Victor. I friulani controllano e sfiorano il bis con Ekkelenkamp, esultando per i tre punti conquistati.

BARCELLONA-NOTTINGHAM FOREST 1-0

Arriva la pronta risposta del Barcellona, "dimezzato" dall'assenza di tutti i nazionali spagnoli. In un match dai ritmi bassi, i blaugrana sconfiggono 1-0 il Nottingham Forest (che schiera Ndoye titolare) all'ultimo respiro. Iniziano decisamente meglio i Garibaldi Reds, mentre il Barça fatica a innescare l'attacco composto da Adeyemi, Raphinha e Abdelkarim. L'egiziano si costruisce una chance alla mezz'ora e centra il palo, ma prima c'è solo il Forest: doppia occasione per Igor Jesus, traversa per Gibbs-White e più di un brivido per Szczesny. Al 45', però, l'azione che cambia tutto: rigore per il Barcellona e 1-0 di Raphinha. Barcellona e Udinese, appaiate a tre punti, arrivano così a giocarsi la Friuli Venezia Giulia Cup nello scontro diretto. Chiude ultimo con un doppio ko, invece, il Nottingham.

UDINESE-BARCELLONA 1-0

Va all'Udinese la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup, con una vittoria di prestigio: è 1-0 sul Barcellona, sei punti e il trofeo per Runjaic e i suoi. Il tecnico dei bianconeri cambia tutto l'undici rispetto al match inaugurale, schierando un 4-4-2 con Bayo-Buksa punte e Gueye-Arizala sugli esterni. Guida la difesa Kristensen, che è vicino all'Atalanta e veste la fascia da capitano, contro un Barça che limita i cambi e poi effettua un'autentica rivoluzione al 15'. Tanti giovani in campo per Flick, coi suoi che sfiorano la rete con Christensen e Adeyemi prima che il match rallenti nel ritmo e nelle occasioni. Proprio quando i rigori sembrano vicini e inevitabili, però, ecco la letale ripartenza dell'Udinese: Bayo finalizza al 44' e sigla l'1-0 che vale la vittoria del torneo. La Friuli Venezia Giulia Cup, dunque, resta "a casa", con Nicolò Zaniolo Mvp del torneo: ottimi segnali per Runjaic a due settimane dal debutto in Serie A.

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