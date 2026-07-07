Nel Mondiale delle stelle c’è un solo grande assente: cosa succede a Yamal

Yamal è lontano dalla forma ottimale, gli manca lo spunto, e infatti è arrivato in America dopo una lunga terapia conservativa ai muscoli posteriori della coscia sinistra perché lo scorso 22 aprile si è infortunato nel finale dell’ennesima stagione da campione di Liga con il Barcellona, un problema ("lesione al bicipite femorale”) che aveva anche messo a rischio la sua partecipazione ai Mondiali: "Ho pregato dentro di me che non fosse nulla, che fosse solo un crampo o qualcosa del genere, perché vedevo il Mondiale alle porte e sapevo che un infortunio di questa natura non è mai per poco tempo".