"Mi sono slogato caviglia e ginocchio": ansia Milan per l'infortunio di Pulisic ai Mondiali

I giornali sportivi: martedì 7 luglio 2026
© Foto da web
© Foto da web
L'avventura ai Mondiali 2026 di Christian Pulisic si è conclusa male non solo per l'eliminazione degli Stati Uniti, sconfitti 4-1 dal Belgio a Seattle, ma anche per un infortunio alla caviglia destra che accende l'allarme in casa Milan. L'attaccante rossonero è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante il secondo tempo degli ottavi di finale dopo aver colpito, in un tentativo di tiro, il corpo del belga Tielemans e crollando subito sul prato. Pulisic ha provato a stringere i denti rimanendo in campo per qualche minuto, prima di arrendersi definitivamente attorno all'ora di gioco, lasciando il posto a Berhalter.
Sedutosi in panchina visibilmente scosso e con le mani sul volto, l'esterno del Milan ha espresso tutta la sua frustrazione ai microfoni della stampa nel post-partita: "Mi sono completamente slogato la caviglia e il ginocchio in una sola azione. Pazienza. È solamente un modo sfortunato di chiudere. Ora avrò tempo per riposare. Voglio passare un po' di tempo con la famiglia e dimenticare per un po' la partita, ovviamente, e cercare di riposarmi un po'. Torneremo tra qualche settimana per la preparazione pre-campionato e con la nazionale, senza dubbio.
Sulle condizioni di Pulisic ha provato a fare chiarezza anche il ct Mauricio Pochettino, mostrando un po' di ottimismo in più "speriamo che non sia nulla di grave e che possa rimettersi a disposizione del Milan in vista della stagione 2026/27".
© Foto da web
© Foto da web