"Mi sono slogato caviglia e ginocchio": ansia Milan per l'infortunio di Pulisic ai Mondiali

Sedutosi in panchina visibilmente scosso e con le mani sul volto, l'esterno del Milan ha espresso tutta la sua frustrazione ai microfoni della stampa nel post-partita: "Mi sono completamente slogato la caviglia e il ginocchio in una sola azione. Pazienza. È solamente un modo sfortunato di chiudere. Ora avrò tempo per riposare. Voglio passare un po' di tempo con la famiglia e dimenticare per un po' la partita, ovviamente, e cercare di riposarmi un po'. Torneremo tra qualche settimana per la preparazione pre-campionato e con la nazionale, senza dubbio.