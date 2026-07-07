mondiali 2026

"Mi sono slogato caviglia e ginocchio": ansia Milan per l'infortunio di Pulisic ai Mondiali

Il Mondiale di Pulisic finisce col ko degli USA e un brutto infortunio a caviglia e ginocchio. Ansia per il Milan in vista del raduno.

07 Lug 2026 - 11:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'avventura ai Mondiali 2026 di Christian Pulisic si è conclusa male non solo per l'eliminazione degli Stati Uniti, sconfitti 4-1 dal Belgio a Seattle, ma anche per un infortunio alla caviglia destra che accende l'allarme in casa Milan. L'attaccante rossonero è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante il secondo tempo degli ottavi di finale dopo aver colpito, in un tentativo di tiro, il corpo del belga Tielemans e crollando subito sul prato. Pulisic ha provato a stringere i denti rimanendo in campo per qualche minuto, prima di arrendersi definitivamente attorno all'ora di gioco, lasciando il posto a Berhalter.

Sedutosi in panchina visibilmente scosso e con le mani sul volto, l'esterno del Milan ha espresso tutta la sua frustrazione ai microfoni della stampa nel post-partita: "Mi sono completamente slogato la caviglia e il ginocchio in una sola azione. Pazienza. È solamente un modo sfortunato di chiudere. Ora avrò tempo per riposare. Voglio passare un po' di tempo con la famiglia e dimenticare per un po' la partita, ovviamente, e cercare di riposarmi un po'. Torneremo tra qualche settimana per la preparazione pre-campionato e con la nazionale, senza dubbio.

Sulle condizioni di Pulisic ha provato a fare chiarezza anche il ct Mauricio Pochettino, mostrando un po' di ottimismo in più "speriamo che non sia nulla di grave e che possa rimettersi a disposizione del Milan in vista della stagione 2026/27".

I giornali sportivi: martedì 7 luglio 2026

1 di 25
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

pulisic
infortunio
mondiali
caviglia
milan

Ultimi video

00:26
DICH HAALAND SU 7 GOL PER SITO 6/7 DICH

Haaland stende anche il Brasile, Erling è incredulo davanti alle telecamere

02:17
13 SRV L'ARGENTINA DI SCALONI 7/7 SRV

L'Argentina sfida l'Egitto e sogna il bis mondiale. Paredes carica il gruppo

00:43
DICH DE LAURENTIIS SU DE BRUYNE 06/07 ok SRV

De Laurentiis: "Mercato? Vorrei zero acquisti". Poi 'punge' De Bruyne…

01:06
DICH DE LAURENTIIS ALLEGRI E L'IPPICA 06/07 SRV

De Laurentiis: "Allegri, fammi comprare un cavallo!"

02:01
RULLO/13 NUOVA MAGLIA NAPOLI OK

De Laurentiis carica Allegri: "Un aziendalista vincente! Mercato? Dobbiamo vendere 25 giocatori"

01:15
DICH DE LAURENTIIS PIANGE PRESENTAZIONE MAGLIA 26/27 06/07 SRV

De Laurentiis scoppia in lacrime: "Non ce l'avrei mai fatta senza…"

01:06
CLIP SABATINI MEA CULPA SU HAALAND 06/07 SRV

"Haaland è un Lucca che ce l'ha fatta"... il mea culpa di Sabatini in diretta tv

02:13
19 DICH TRUMP SU BALOGUN/REVIEWINFANTINO 06/07 SRV

Trump: "Infantino mi ha ascoltato: no fallo di Balogun, arbitro sospetto"

00:58
Sabatini e il caso Balogun: "Così si rischia la fine del calcio"

Sabatini e il caso Balogun: "Così si rischia la fine del calcio"

01:27
DICH AMORIM ARRIVO INTEGRALE (DOPPIATO) 06/07 SRV

Le prime parole di Amorim in italiano: "Milan? Che onore". E poi fa una promessa…

00:44
Milan, ecco Amorim

Milan, ecco Amorim

01:44
Klopp pronto al ritorno

Klopp pronto al ritorno

01:20
Riparte la serie A

Riparte la serie A

01:27
Alla scoperta di Chalobah

Alla scoperta di Chalobah

01:37
Tomori punta la premier

Tomori punta la premier

00:26
DICH HAALAND SU 7 GOL PER SITO 6/7 DICH

Haaland stende anche il Brasile, Erling è incredulo davanti alle telecamere

I più visti di Milan

DICH AMORIM ARRIVO INTEGRALE (DOPPIATO) 06/07 SRV

Le prime parole di Amorim in italiano: "Milan? Che onore". E poi fa una promessa…

Santiago Gimenez ai Mondiali 2026

Milan, che paura per Gimenez: la caviglia operata si gira ma niente frattura

Snobbata in Serie A ma premiata negli Usa: la rosa del Milan non era poi così male. Nel mirino c'è anche Allegri

Amorim è arrivato a Milano: "Sono molto felice, è una grande sfida" Martedì è atteso a Milanello

Gerry Cardinale (Milan)

Nba Europe, Cardinale fa sul serio: nome nuovo e partite tra Milano e Varese, come funzionerebbe

Milan, via alla campagna abbonamenti: prezzi, formula Classic o Plus, tutte le novità

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:16
Inter, Chivu e Marotta presentano la stagione: conferenza in programma lunedì 13
11:42
Il Porto vince causa al Cedu su critiche ad arbitro
11:40
Juve, Massara entra in dirigenza: il comunicato ufficiale
11:30
Monza, Jonathan Mandle e Massimo Marinelli nuovi componenti cda club
23:53
Archiviata la denuncia della Lega Serie A nei confronti del n.1 Fitp Binaghi