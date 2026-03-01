Biathlon, Rebecca Passler rompe il silenzio dopo il caso doping: "Trattata senza rispetto, sono una persona"

Rebecca Passler, l'atleta italiana che era stata squalificata per un presunto caso di doping e poi riammessa alle Olimpiadi di Milano Cortina, sui social torna a parlare di quello che le è accaduto: "Dopo alcune settimane difficili, sono finalmente pronta a condividere i miei sentimenti con voi. È stata la cosa peggiore che possa capitare ad un'atleta. Ero devastata. Tutto ciò per cui avevo lavorato, ogni singolo giorno, mese e anno inseguendo un sogno, sembrava distrutto in un solo momento. Oltretutto, non sono stata trattata con il rispetto che ogni essere umano merita. Oltre ad essere un'atleta, sono pur sempre una persona. Ho dei sentimenti", ha scritto l'azzurra in inglese postando una foto che la vede abbracciata ad un pupazzo della mascotte dei Giochi. Passler si era qualificata per le competizioni di biathlon delle Olimpiadi.