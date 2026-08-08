Ciclismo, Vuelta a Burgos: Pellizzari vince l'ultima tappa, corsa a Gall

Giulio Pellizzari ha vinto l'ultima tappa della Vuelta a Burgos, la frazione di 137 km con partenza da Caleruega e arrivo in salita a Lagunas de Neila. Lo scalatore della Red Bull Bora hansgrohe ha allungato in maniera decisiva a 1,5 km dall'arrivo precedendo di tre secondi Oscar Onley (Netcompany INEOS) e Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che si aggiudica così la classifica generale davanti alo stesso Onley e a Giulio Ciccone (Lidl-Trek), terzo dopo il quarto nella frazione odierna dopo aver provato a staccare lo scalatore austriaco. Nella top ten di giornata anche Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), nono.