Bezzecchi & C. fanno debuttare a Misano il nuovo AGV Pista GP R3

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Team – MotoGP: “Questo casco per me è ancora più bello e speciale perché è il primo su cui ho lavorato dall’inizio nello sviluppo, lo sento ancora più mio. Il Pista GP R3 è bellissimo, a livello di stile “spacca”. Ha un disegno super aggressivo e tecnologico, molto aerodinamico, ma ogni dettaglio è bello perché estremamente funzionale. L’introduzione del nuovo sistema Sphera con la tecnologia RLS è un'evoluzione davvero importante in termini di sicurezza. Sapere di essere così protetto lascia letteralmente un pensiero in meno in testa. E per noi che pratichiamo uno sport così bello ma pericoloso come correre in moto, è fondamentale dover pensare solo alle cose essenziali quando andiamo a 360 km/h. Quello che succede in pista, la traiettoria, gli avversari, la prossima curva. Sentirsi sicuri fa veramente dare il meglio. Questo casco è sempre stato un punto di riferimento, la prima volta che lo indossi ti stupiscono l’ampiezza del campo visivo e la sua leggerezza. Sul Pista GP R3 abbiamo lavorato molto anche sulla ventilazione, che era già ottima, ma adesso ha raggiunto la perfezione per me. La prima volta che ho visto un Pista GP indossato da Valentino me ne sono innamorato. Era diverso qualsiasi casco, tutti gli altri gli sono andati dietro. Appena ho avuto il mio, mi ha riempito di orgoglio".