Il pilota Ducati del team VR46 ha 11 punti di vantaggio su Bagnaia: "Conterà partire con il piede giusto venerdì per stare con i migliori". Pecco: "Voglio lottare per la vittoria"

Dopo tre gare, la classifica della MotoGP dice che davanti a tutti c'è la sorpresa Marco Bezzecchi, che vanta 11 punti di vantaggio sul campione in carica "Pecco" Bagnania. Alla vigilia del fine settimana del GP di Spagna a Jerez, il pilota del team di Valentino Rossi sembra pensare più a ripetere il successo ottenuto in Argentina, che alla corsa al titolo. D'altra parte, la stagione è appena iniziata, ma le prime indicazioni dicono che i piloti Ducati sono i grandi favoriti per il successo finale.

Vedi anche Motogp Marc Marquez salta anche Jerez: "Correre sarebbe stato rischioso" "Jerez è sicuramente una delle piste classiche del calendario della MotoGP: tecnica, completa e veloce. Un tracciato che tutti ben conoscono e cruciale anche per settare al meglio la moto. Arrivo dalle due trasferte fuori Europa in P1 nella generale, non ci penso troppo, ma è comunque una nota più che positiva. Un segnale che stiamo lavorando bene e che siamo costanti nel rendimento. Partiamo con il piede giusto da venerdì per rimanere nel gruppo dei più forti per tutto il weekend", ha detto Bezzecchi.

BAGNAIA PUNTA AL RISCATTO

Dal canto suo, Bagnaia vuole cancellare la delusione di Austin e tornare sul gradino più alto del podio. “Il GP di Spagna sarà il primo di una lunga serie di gare che disputeremo in Europa e sono contento di aprire questa fase della stagione sul circuito di Jerez dove lo scorso anno ho ottenuto sia la pole position, sia la vittoria. Arriviamo da due GP nei quali avremmo potuto ottenere importanti risultati e invece sono caduto due volte, perciò sono molto motivato a fare bene qui in Spagna. Affronterò il fine settimana come ho sempre fatto con l’obiettivo di lottare nuovamente per la vittoria”, ha detto il numero 1 della Ducati.