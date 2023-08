Bautista ci ha preso gusto: di nuovo sulla Ducati MotoGP

Dopo aver corso il round di Most della Superbike , Alvaro Bautista è tornato in Italia per salire di nuovo sulla Ducati Desmosedici. Lo spagnolo leader del campionato Sbk, si è presentato a Misano per il secondo test con la rossa dominatrice della MotoGP in vista di una sua possibile partecipazione a un GP iridato. A questo punto è sempre più probabile la sua presenza a Sepang.