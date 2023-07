Superbike: Bautista trionfa in gara-2, cade Razgatlioglu. Secondo posto per Petrucci

SUPERBIKE

Lo spagnolo vince al termine di un fantastico duello con il turco, caduto a sei giri dalla fine

© Getty Images L'ottavo round del campionato mondiale di Superbike è in scena a Most. Dopo la vittoria di Razgatlioglu nella Superpole Race, è il ducatista Bautista a vincere gara-2 davanti a Petrucci, che beffa Rea sul traguardo. Dopo un duello fantastico tra i due contendenti del campionato piloti cade il turco a sei giri dal termine, perdendo così altri punti nella lotta al titolo in favore di Alvaro, ora a +74 in vista della pausa estiva.

Dopo la vittoria di Jonathan Rea in gara-1, è tempo di concludere l'ottavo round del campionato mondiale di Superbike. Nella domenica di Most, dopo la vittoria nella Superpole Race che apre la giornata da parte di Razgatlioglu, che chiude davanti a Rea e Bautista (beffato Bassani nel finale), è lo spagnolo a trionfare in gara-2. Parte benissimo il leader del campionato, che riesce a infilarsi tra il pilota della Yamaha e il pilota numero 65, guadagnando così la testa seguito da Bassani, scatenato in avvio fino a quando la frenesia lo porta nella ghiaia, costringendolo a ricostruire le proprie sorti dalla dodicesima posizione. Alvaro apre un piccolo gap alla sue spalle e i suoi due rivali duellano per il posto di inseguitore, con Rinaldi che trova un buon ritmo e studia un attacco dalla quarta posizione. Toprak si libera dalla pressione di Rea e trova il modo per prendere e sorpassare al settimo giro il numero uno con una staccata da lontanissimo in curva 13. Nasce così un avvincente duello, che vede lo spagnolo tentare più volte l’attacco in rettilineo a Razgatlioglu, che si difende però magistralmente tra frenate molto forti e una strategia aggressiva difficile da eludere per l’avversario.

Il colpo di scena arriva a sei giri dal termine, quando il numero 54 cade clamorosamente fuori da curva 2 e spiana la strada al successo di Alvaro, che apre così il distacco in classifica generale tra i due fino a 74 punti (427 per il ducatista, 353 per il pilota della Yamaha). Si infiamma la lotta per il podio nel finale, con il gruppo formato da Rinaldi, Petrucci e Bassani che insidia Jonathan Rea, in difficoltà. Danilo ne ha più di tutti e ingaggia un bel duello con il nord-irlandese, che riesce a sorpassare a un passo dal traguardo: è questo il miglior risultato del pilota in Superbike. Quarto posto in rimonta per Bassani, che chiude davanti a Rinaldi. Altra caduta invece per Baldassarri. Il nono round si terrà in Francia tra l’8 e il 10 settembre, dopo la pausa estiva.

