Bastianini punta alla vittoria, ambizioni da podio per Di Giannantonio e Morbidelli

MOTOGP

Nel menu del doppio appuntamento in Riviera c'è anche la sfida tricoloredi Aprilia allo strapotere Ducati

© Getty Images C'e Francesco Bagnaia, campione in carica e attualmente all'inseguimento di Jorge Martin, e poi ci sono gli altri. Stiamo parlando del resto della pattuglia tricolore (la cosiddetta Italmoto di qualche anno fa) che - con l'eccezione di Enea Bastianini, ancora formalmente in corsa per il titolo - è invece alla caccia dei premi di consolazione o almeno di un posto al sole nella discesa finale verso il traguardo della stagione. Occasione ghiotta ma soprattutto doppia, quella che si presenta fin dall'imminente weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Luca Marini, prima del bis in programma al Marco Simoncelli World Circuit a quindici giorni di distanza.

Sono di assoluto prestigio i precedenti... recenti di Bastianini e Morbidelli a Misano Adriatico, dove negli ultimi quattro anni (GP bis già nel 2020 e nel 2021) gli attuali compagni di squadra degli sfidanti per il titolo della premier class hanno messo a segno alcune performances da ricordare: la vittoria nel GP di San Marino di quattro anni fa con la Yamaha factory per Franco, due terzi posti nel 2021 con la Ducati Esponsorama e un secondo posto dodici mesi dopo con quella Gresini per Enea. Quest'ultimo ha subito lo scorso fine settimana ad Aragon il sorpasso da parte di Marc Marquez nella classifica generale (229 punti a 228!) ma punta senza ombra di dubbio al colpaccio nelle gare di Misano, dove ha vinto nelle due ladder classes del Mondiale: Moto3 nel lontano 2015, Moto2 nel 2020, vale a dire l'anno del suo titolo iridato nella categoria cadetta.

Tre apparizioni sul podio per Di Giannantonio con Moto3 e Moto2 a Misano. Il pilota romano VR46 occupa al momento la nona casella della classifica generale dietro alle due Aprilia factory di Aleix Espargarò (dal quale lo separano solo cinque punti-118 a 113) e di Maverick Vinales. Anche per la Casa di Noale i due GP di casa bach-to-back rappresentano una buona occasione di fare risultato e mettere qualche punto in più (attualmente uno solo-218 a 217) tra la coda delle proprie RS-GP e il muso delle M1 factory nella corsa al secondo posto Costruttori dietro alle imprendibili Ducati.

Chiudiamo con Marco Bezzecchi e Luca Marini. Il romagnolo l'anno prossimo guiderà proprio per Aprilia Racing al fianco di Martin: la sfida che ci voleva per un rilancio pieno. Marco quest'anno è salito una sola volta sul podio con il terzo posto di inizio stagione a Jerez de la Frontera e che proprio un anno fa di questi tempi colse due secondi posti (Sprint e GP) a Misano prima della vittoria nel GP dell'India.

Raggiungere la zona-punti è la massima ambizione per Luca Marini che - in sella alla Honda HRC - quest'anno c'è riuscito una sola volta con il punticino del quindicesimo posto nel GP di Germania... Vincitore a Misano quattro anni fa con la Moto2, Luca è alle prese con la sfida più difficile della sua intera carriera.