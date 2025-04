MotoGP Spagna: Alex Marquez vince e scalza Marc dalla vetta, Bagnaia dietro Quartararo

È stata una grande domenica anche per Quartararo e la Yamaha, tornati ad assaporare un podio che mancava dal GP d'Indonesia del 2023. Il francese si è anche tolto la soddisfazione di tenersi alle spalle la Ducati ufficiale di Bagnaia, qualcosa di impensabile fino soltanto a qualche giorno fa. Per il piemontese la sensazione è quella di una chance sprecata: non solo non è riuscito ad approfittare della caduta del compagno di box, ma non è neanche stato in grado di dare battaglia alla GP24 di Alex. Qualcosa continua a non girare per il meglio, anche se i margini per rientrare in corsa ci sono ancora tutti.