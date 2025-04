MotoGP Spagna, Alex Marquez: "Voglio continuare a sognare"

Felice e orgoglioso per il fratello anche Marc Marquez: "Alex era davvero emozionato e lo ero anche io. È stato bellissimo perché ha lavorato tanto per questo traguardo, se lo merita. Sta facendo una stagione incredibile, è l'unico motivo per cui oggi sorrido. La caduta? Difficile da dire, sono già caduto due volte di domenica e non va bene. Sempre in percorrenza, devo capire che cosa non va. La rimonta? È il minimo, dopo tutto il lavoro fatto dal team. Ho preso 4 punti che possono sempre servire. Questi due errori possono cambiare la stagione, se vogliamo lottare fino alla fine non può succedere più".