MotoGP Spagna, Bagnaia: "Non sono contento. Troppi rischi con l'anteriore, ci lavoreremo nei test"

Francesco Bagnaia ha commentato con un po' di amaro in bocca il suo 3° posto nel GP di Spagna: "I primi giri ero tranquillo, ho fatto una bella bagarre con Marc - ha spiegato il pilota Ducati a Sky -. Una volta arrivato sotto a Fabio però non ho mai avuto lo spunto per passarlo. Ho faticato molto, anche alle curve 11 e 12 che solitamente erano il mio punto forte. Ogni volta che mi avvicinavo un po' rischiavo con l'anteriore. L'anno scorso non avevo mai questo tipo di problema, dobbiamo capire e analizzare questa cosa. Era una giornata buona per recuperare punti, purtroppo non sono riuscito a ottenere il massimo dalla moto e non sono contento. Se guardiamo i dati Alex fa giri molto simili a quelli che facevo io l'anno scorso, mentre io non riesco. Lui non ha questi problemi con l'anteriore, a me si è chiuso tante volte e questo non mi permette di essere libero. Corro sempre in protezione. Nei test lavoreremo su questo, il margine c'è".