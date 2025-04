Kyrgios, dalle critiche a Sinner per il doping alla difesa per l'amico Purcell: "Squalifica ridicola"

"Il sistema è cotto", e ancora "squalifica ridicola".Questi sono solo alcune delle parole che Nick Kyrgios ha usato per commentare la squalifica del connazionale e amico Max Purcell, che dovrà stare lontano dai campi da tennis per 18 mesi per aver assunto dosi non consentite di vitamine. Nick, dopo aver attaccato per mesi Sinner e Swiatek sul tema doping("Due numeri uno del mondo che vengono entrambi condannati per doping è disgustoso per il nostro sport. È un aspetto orribile".), ora che un suo amico è stato coinvolto sembra aver cambiato opinione.