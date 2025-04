MotoGP, le pagelle del GP di Spagna: Alex fa il fratello "secchione", Marc e Bagnaia bocciati

Alex Marquez 9 - È stata finalmente la sua domenica, quella in cui è riuscito a mettere in ombra l'ingombrante fratello e prendersi la scena. Prima una Sprint accorta e senza sbavature, chiusa con il quinto 2° posto su cinque, poi la prima vittoria in carriera in MotoGP, anche in questo caso arrivata grazie a una gara veloce, attenta e precisa, da vero "secchione" delle due ruote. Per la seconda volta in stagione è lui a comandare la classifica e sognare è ormai lecito.