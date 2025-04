MotoGP, Carlos Alcaraz ospite della Ducati: lo scatto in sella alla moto di Marquez

Ospite speciale per la Ducati in occasione del GP di Spagna: nel paddock di Jerez è arrivato Carlos Alcaraz, che prima è salito nel motorhome del connazionale Marc Marquez per salutarlo e scambiare quattro chiacchiere, poi è sceso nei box ed è salito in sella alla Desmosedici GP 25 dell'attuale leader del Mondiale, divertendosi a scattare qualche foto. Una di queste è stata postata su Instagram dallo stesso Marquez e poi ripresa dal numero 3 del tennis mondiale: "Occhio a quello che può succedere...", il suo messaggio scherzoso.