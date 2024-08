Bastianini: "Che battaglia con Martin". Lo spagnolo: "Enea oggi troppo forte"

SPRINT RACE

Primo podio alto stagionale per il romagnolo che a fine stagione lascerà la Casa di Borgo Panigale

© Getty Images "È stata una bella battaglia con Martin, abbiamo spinto al massimo per tutta la gara. Questa è la mia prima vittoria dell'anno. Avevo già visto ieri che il passo era buono, come pure il feeling. Sapevo che avrei fatto bene ma non ero sicuro di poter vincere. Spero di ripetermi subito. Questa poi è una delle mie piste preferite: è tutto fantastico. Partire davanti rende tutti più semplice a livello di gomme e di aerodinamica, quindi oggi ero deciso ad approfittarne, stando attaccato a Martin. Fisicamente non ero al cento per cento, mi faceva male il braccio in alcune curve. C'è del lavoro per il mio fisioterapista". Queste le prime dichiarazioni a caldo di Enea Bastianini pochi minuti aver tagliato per primo il traguardo della gara breve del Gran Premio d'Inghilterra.

© Getty Images

"È sempre bello correre qui. Ho commesso un errore nelle qualifiche. Alla fine Enea era molto più veloce di me. Ci tenevo a fare bene come omaggio a Nieto, spero di fare ancora meglio nel Gran Premio. Ho provato a ritrovare fiducia dopo la caduta in Germania, soprattutto nelle staccate forti, dove Enea mi prendeva tutto. Ho visto che Bagnaia era caduto e ho provato a vincere ma Enea aveva un ritmo superiore e non ce l'ho fatta. A livello di gomme però sono piuttosto fiducioso per il GP lungo". (Jorge Martin)

"Sono contento della mia prestazione. Ho fatto quello che potevo, ero certo che le Ducati ci sarebbero state superiori in gara ma non pensavo così tanto. Bella gara comunque. Spero che nel Gran Premio potremo spingere un po' di più con la media al posteriore". (Aleix Espargaro)